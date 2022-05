Des soucis avec l'Apple TV en Dolby Atmos ?

Il semblerait que, et ce y compris pour ceux qui ont installé la dernière mise à jour de tvOS (15.4.1). Selon les témoignages, les utilisateurs subissent une coupure pure et simple du son, une mauvaise synchronisation de l'audio et de l'image, ou encore des saccades. Certains évoquent des soucis avec l'ensemble des applications, et d'autres indiques que seule l'App Netflix est touchée. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires.