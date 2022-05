Une nouvelle Apple TV en 2022 avec un tarif plus en adéquation avec la concurrence ?

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a bien briqué sa boule de cristal et semble y avoir aperçu , permettant à Cupertino de mieux se positionner face aux produits de Google, Amazon ou Roku (surtout aux US pour ces derniers). Reste à connaitre les caractéristiques techniques d'un tel périphérique, qui pourrait également faire office de produit d'appel pour attirer de nouveaux clients vers l'abonnement Apple TV+, la firme misant dorénavant tout autant sur les services que sur le matériel.Actuellement , il est possible de s'offrir une Apple TV 4K 32 Go à 199 euros , et une Apple TV HD avec la même capacité pour 159 euros (toutes deux dotées de la nouvelle télécommande Siri vendue séparément 65 euros).