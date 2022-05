TV+ s'offre une petite soirée dédiée au Crétacé (Planète Préhistorique le 23 mai)

Planet Earth

Cette docusérie permettra de voyager dans le temps et de remonter 66 millions d'années dans le passé, direction le Crétacé !Pour cela, la firme californienne a profité de la levée des mesures sanitaires, pour organiser sa petite soirée au théâtre IMAX AMC Century City à Los Angeles. Parmi les participants figuraient les producteurs exécutifs, le showrunner/producteur, et le consultant scientifique principal Dr.. Étaient également présents d'autres réalisateurs comme Adam Valdez et Andrew R. Jones et les compositeurs de partitions Anze Rozman et Kara Talve.Précisons queLe mode de diffusion sera différent, puisque les cinq épisodes seront diffusés, au rythme d’un épisode par jour. Pour rappel, Apple a fait très fort au niveau de l’équipe technique avec Jon Favreau (producteur exécutif), Sir David Attenborough (narration) et Hans Zimmer (musique). On retrouvera également la, qui a déjà produit