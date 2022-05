Le projecteur nomade Xgimi Mogo Pro 1080p à 466€ (-82€), parfait pour cet été

, une luminosité maximum de 300 lumens ANSI (la LED affiche une durée de vie de 30 000 heures, soit 4 films par jour pendant 10 ans), une mise au point automatique, une correction automatique de la distorsion trapézoïdale, une autonomie de deux à quatre heures (en fonction des modes) grâce à la batterie intégrée, et permettra de profiter du système audio signé Harman Kardon 2x3W (le Bluetooth permet également de diffuser l'audio avec gestion de la latence sur une enceinte externe, tout comme la sortie analogique en mini jack 3,5 millimètres).Le Mogo Pro embarque une puce Amlogic T950X2 TV avec un GPU MaliG31, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, une prise HDMI, un port USB, l'assistant Google, un Chromecast intégré et tourne sous Android TV afin d'accéder aux différentes applications du Google Play Store (seule Netflix nécessitera une petite recherche sur le net afin de trouver comment installer une version fonctionnelle). Le vidéoprojecteur pourra également être mis à profit en tant qu'enceinte Bluetooth avec une autonomie atteignant 8 heures, permettant de n'emporter qu'un seul appareil pour les deux fonctions.Vous pouvez également retrouver notre test du très bon modèle ultra courte focale Aura du constructeur. Le Mogo Pro de Xgimi à 466,65€ au lieu de 549€