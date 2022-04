Test du Xgimi Aura : ultra courte focale, les avantages d'un projecteur sans les inconvénients ?

Présentation

Mise en place

A l'usage

impressionnante

La même scène quelques heures plus tard

vieux

{"minus":"Pas silencieux

Contraste dans les conditions extrêmes de luminosité

Pas de Netflix (sans bidouille) via Android TV","featured":"true","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=ld&ml=https%3A%2F%2Fwww.ldlc.com%2Ffiche%2FPB00471401.html&st=article&sid=170124&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">Dès 2479,94€<\/a>","overallGrade":"8","id":"kj0jnr","title":"Xgimi Aura","plus":"100 à 150 pouces dans tous les salons

Installation en quelques minutes

Rendu satisfaisant

Audio Harman Kardon de qualité","content":"Avec l'Aura, Xgimi propose un projecteur simple à installer et capable d'offrir une image lumineuse de plus de 100 pouces dans presque tous les salons. Le pari de remplacer une TV tout en offrant une diagonale deux fois plus importante à un tarif raisonnable est tenu, et l'effet waouh bien là !"}

Si vous vous intéressez de près ou de loin aux vidéoprojecteurs, vous avez peut-être vu passer la marque Xgimi qui se fait un nom sur le marché depuis un certain temps avec des utilisateurs qui ne tarissent pas d'éloges sur leurs produits. Nous avons également voulu savoir ce que la gamme avait dans le ventre (nous reviendrons sur les autres produits dans un article à suivre). Cette technologie, qui a le vent en poupe en Asie, arrive doucement sur notre territoire, démocratisée par les acteurs principaux du marché, dont Xgimi, Hisense, Optoma, Xiaomi, LG, Samsung, BenQ ou encore Vava.Pour la faire courte (^^), la promesse de la technologie est simple, proposer une focale ultra courte permettant de, comme on le ferait avec une console de jeu, un lecteur de Blu-ray ou une box TV de fournisseur internet, et(du périphérique et des sources)(sauf à disposer d'une pièce dédiée, mais c'est un autre sujet). Les projecteurs ultra courte focale (ou UST pour Ultra Short Throw dans la langue de Thom Yorke) sont ainsi pensés pour remplacer une télévision dans le salon, ce qui implique une luminosité suffisante pour en profiter, même lorsque la pièce n'est pas plongée dans la pénombre., avec ses mensurations de 606 x 401 x 140 millimètres et un poids de 15,1 kg sur notre balance. Certains modèles concurrents sont plus compacts, si ce point vous dérange, mais le design de l'Aura profite de cet aspect massif pour proposer un périphérique aux lignes assez sobres qui n'aura pas de mal à se fondre dans un salon (de nombreux visiteurs n'ont d'ailleurs pas compris que l'image provenait de cet appareil qu'ils prenaient pour un des nombreux éléments audio qui hantent fréquemment mon domicile).(que l'on retrouve sur de nombreux modèles équivalents) permettant grâce à la wobulation d'afficher(à partir d'une résolution native de 1920 x 1080, et grâce aux vibrations très rapides de miroirs permettant d'afficher 4 images légèrement décalées et à l'œil humain de percevoir de la vraie 4K et ses 8,3 millions de pixels grâce à la persistance rétinienne), et propose une luminosité maximale de 2 400 lumens ANSI, la compatibilité HDR10, HLG, la technologie de compensation de mouvement MEMC, l'autofocus, la correction du trapèze manuelle (sur 4 ou 8 points), la compatibilité 3D (avec des lunettes vendues séparément), une technologie (très efficace) coupant la luminosité lorsqu'un corps est détecté permettant de protéger les yeux des enfants/adultes curieux/animaux, un démarrage en 12 secondes, et une couverture à 80% de l'espace colorimétrique DCI-P3 (90% du REC.709),, ce qui représente 4 heures de visionnage par jour pendant plus de 17 ans (vous aurez surement changé de matériel d'ici là).Niveau connectique,. Le projecteur embarque un SoC MT9629 avec une partie graphique Mali-G52, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, le tout faisant tourner Android TV 10 (avec Chromecast intégré). Côté audio, l'Aura dispose d'un système signé Harman Kardon 4x15W doté de 4 haut-parleurs avec la compatibilité Dolby/DTS Studio Sound/DTS-HD.S'il est possible de projeter sur un mur blanc, ce modèle très exactement). La toile ALR (pour Ambient Light Rejecting, ou rejet de la lumière ambiante) offre ainsi un meilleur résultat pour le contraste et la saturation des couleurs, y compris dans une pièce qui ne serait pas dans la pénombre. De même, une toile tendue sur un cadre fixe (ou un mur particulièrement lisse) sera préférable et permettra d'éviter les ombres des imperfections qui seraient amplifiées par l'ultra courte focale (rapport de projection de 0,233:1 ici).Une fois l'écran en place (prévoir une paire d'heures à quatre bras), la magie ultra courte focale opère puisqu'il ne faut que quelques minutes pour lancer la première projection. Attention, ce projecteur, comme de nombreux autres modèles de ce type, ne dispose pas de zoom, il faudra donc déplacer l'appareil pour cadrer l'image sur la toile. Ici, pour un écran de 100 pouces,. Il sera ensuite possible de profiter de l'autofocus pour la netteté et de la correction du trapèze en 4 ou 8 points afin d'affiner le réglage. Avec la technologie DLP, vous aurez inévitablement un cadre légèrement lumineux autour de l'écran. S'il se remarque au début, on l'oublie totalement à l'usage., ce qui permet de profiter dès la sortie du carton des diverses applications de streaming. Le système est réactif, et toutes les applications sont disponibles, mais Netflix refusera de se lancer (quelques minutes de recherche sur le net permettront de trouver des solutions en passant par l'APK de l'application). Pour le test, j'ai préféré contrôler et connaitre mes sources en passant par une Apple TV 4K , Plex et un lecteur de Blu-ray UHD 4K (qui prenait tranquillement la poussière).Un mot sur l'audio avant de parler de l'image., et les utilisateurs qui ne veulent pas passer par un système de diffusion externe pourront tout à fait s'en satisfaire. La puissance est suffisante pour une pièce de taille moyenne, le rendu des voix est clair et défini, et la dynamique à la hauteur pour accompagner les scènes les plus mouvementées.Deuxième point avant de rentrer dans le vif du sujet,(un peu moins de 38 dB à 50 cm en mode Performance). Pendant un film ou une émission, il sera impossible de l'entendre, mais une projection tard la nuit alors que le reste de la maison dort le fera ressortir suffisamment pour chagriner les plus sensibles (je suis particulièrement pointilleux sur ce point, collant partout des Noctua en ULN dans mes montages PC, et cela ne m'a pas dérangé plus que ça, mais le silence est loin d'être total. Même s'il s'atténue -un peu moins de 37 dB à 50 cm- en passant sur le mode Standard plutôt que sur Performance, il me semblait assez important pour le souligner).Passons au plat de résistance. L'Aura propose 5 modes d'image, Film, Football, Bureau, Jeu et Personnalisé. Etrangement, le préréglage le plus satisfaisant, et de loin, est le mode Bureau (qui est souvent très froid sur les autres périphériques. C'est à se demander s'il n'y pas eu une erreur au moment de nommer les modes), mais il faudra passer par le mode personnalisé pour obtenir le meilleur résultat. Premier point (mais c'est subjectif), Xgimi pousse fort le réglage par défaut (50) de la netteté, si cela peut rendre l'image, cela implique un rendu artificiel qui, personnellement, me dérange (au point de le diminuer de plusieurs dizaines de points). J'ai ensuite joué avec les réglages avant de trouver les paramètres qui sont, à mon goût, bien meilleurs que les préréglages proposés (pour info et avec du contenu HDR, rouge 71, bleu 33, vert 51, contraste 60, luminosité 50, netteté 29). Une fois cela fait,. Attention, les cinéphiles (très) exigeants n'atteindront pas la qualité obtenue avec un projecteur traditionnel haut de gamme (sans être non plus à des lieues).(plus parlant qu'une longue description), à 14h un jour de grande luminosité dans une pièce disposant de 5 fenêtres de bonne taille. Si le contraste est bien amoindri, le visionnage est tout de même possible.En conditions normales,, et l'image s'améliore dès que la luminosité ambiante baisse un petit peu. Si vous regardez principalement la télévision entre 12 et 14h dans une zone très ensoleillée et dans un salon lumineux, cette solution ne sera peut-être pas pour vous. Si toutefois, comme moi, vous profitez de votre téléviseur principalement le soir (les enfants en ont profité en pleine journée sans se plaindre, au contraire), cette solution est tout à fait envisageable. Un mot sur le mode jeu.(elle est nettement plus dérangeante sans cela),Une partie de Mario Kart prend alors une autre dimension, en sens propre du terme puisque chaque joueur (à 4) dispose d'un écran de 50 pouces de diagonale (les plusexpérimentés auront forcément en tête les parties sur les écrans contemporains de la Super Nintendo, aux diagonales nettement moins généreuses). La fluidité de l'image est satisfaisante (avec un réglage de compensation sur moyen) pour ce type de matériel, et l'image est assez détailléePour jauger ce projecteur, il faut bien prendre en compte(les mâchoires se sont décrochées plus d'une fois dans la pièce d'essai),(ou le coût d'une pièce adaptée et dédiée avec un projecteur traditionnel). Avec ce contexte en tête, il est difficile de ne pas avoir le sourire en visionnant un film ou une émission en bonne qualité et avec une telle diagonale, au point qu'un tel appareil devrait rapidement rejoindre mon équipement personnel.(vendu 749 euros seul) Le pack Xgimi Aura + écran ALR 100 pouces à 2799€ chez LDLC Le Xgimi Aura à 2499€ sur Amazon Le Xgimi Aura à 2 479,94€ chez Boulanger Le Xgimi Aura à 2499€ chez Darty Le Xgimi Aura à 2499€ à la Fnac Le Xgimi Aura à 2479,94€ chez LDLC L'écran 100 pouces ALR à 749€ sur son-vidéo.com