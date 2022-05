Test express des projecteurs Xgimi Elfin, Mogo Pro+, Halo+ et Horizon Pro

Présentation

{"minus":"Pas de recharge via USB

300 lumens max

Pas de Netflix sans bidouille","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=da&ml=https%3A%2F%2Fwww.darty.com%2Fnav%2Fachat%2Fhifi_video%2Fvideoprojecteur-videoprojecteur%2Fvideoprojecteur_cinema%2Fxgimi_mogo_pro.html&st=article&sid=171027&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\"> 649€<\/a>","overallGrade":"7","id":"af04hb","title":"Xgimi Mogo Pro+","plus":"Compact

1080p

Performances audio pour la taille

Silencieux

2 heures d'autonomie en conditions réelles","content":"Le Xgimi ravira les utilisateurs à la recherche d'un modèle 1080p réellement compact doté d'un système audio permettant réellement de se passer d'enceintes externes. Il faudra toutefois attendre la tombée de la nuit ou pouvoir faire la pénombre dans la pièce de projection afin d'en profiter pleinement."}

{"minus":"Pas de recharge en USB

Pas de Netflix sans bidouille","featured":"true","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FHalo-Projecteur-utilisateur-Haut-parleurs-Automatique%2Fdp%2FB09MD1R9QV&st=article&sid=171027&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">829€<\/a>","overallGrade":"8","id":"0qsefp","title":"Xgimi Halo+","plus":"Compact

Image réellement satisfaisante

900 lumens

Performances audio

Silencieux

Android TV 10 réactif

Fait également office d'enceinte Bluetooth en déplacement","content":"Pour un budget un peu plus élevé, le Halo+ offre une luminosité maximum en nette hausse (900 lumens) permettant des projections avec une lumière ambiante plus intense, tout en offrant un système audio plus performant et la possibilité de faire office d'enceinte Bluetooth en déplacement (et donc de ne prendre qu'un seul appareil). Difficile de trouver mieux sur le marché dans ce format."}

{"minus":"Pas de recharge en USB

Audio plus faible que sur les autres modèles

Pas de Netflix sans bidouille","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FXGIMI-Portable-Videoprojecteur-Android-Projecteur%2Fdp%2FB099ZNJDCS&st=article&sid=171027&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">640,18€<\/a>","overallGrade":"7","id":"7by4yt","title":"Xgimi Elfin","plus":"Compact et léger

Image réellement satisfaisante

Discret

Android TV 10 réactif","content":"Si vous désirez un modèle ultra compacte offrant un design sobre et discret tout en profitant d'une image de qualité en 1080p, l'Elfin sera un parfait compagnon. Une batterie intégrée\/port USB permettant la charge et un peu plus de puissance pour le système audio le rendraient toutefois encore plus polyvalent."}

{"minus":"pas de Netflix sans bidouille","featured":"true","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FXGIMI-Horizon-Pro-Videoprojecteur-R%C3%A9troprojecteur%2Fdp%2FB095CF4N37&st=article&sid=171027&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">1649€<\/a>","overallGrade":"8","id":"kxf1lz","title":"Xgimi Horizon Pro","plus":"Design

Performances 4K HDR10

Luminosité

Rendu audio

Android TV 10 réactif","content":"Le Xgimi Horizon Pro propose un design soigné, une image éclatante en 4K HDR10 et un système audio embarqué performant lui permettant de croiser le fer avec les références du marché dans cette gamme de prix."}

Si vous vous intéressez de près ou de loin aux vidéoprojecteurs, vous avez peut-être vu passer la marque Xgimi. Nous avons donc mis la main sur les Xgimi Elfin (qui vient de dépasser officiellement le million d'exemplaires vendus, nous verrons plus loin que cela peut avoir un impact important du côté de Netflix), Mogo Pro+, Halo+ et Horizon Pro. Point commun à l'ensemble de la gamme, le constructeur soigne la présentation et l'impression de qualité se ressent dès l'ouverture de l'emballage et se retrouve dans les finitions impeccables des appareils.Débutons la présentation par les deux modèles sur batterie, les Mogo Pro+ et Halo+ qui ont été rafraîchis il y a peu, et qui pourront être chargés et fonctionner sur secteur via le bloc d'alimentation fourni dans la boite. I(il existe toutefois des batteries externes avec une prise 220V, ce que nous verrons plus en détail dans un test à venir). Cela implique également qu'il faudra bien prendre soin du chargeur livré avec les projecteurs (le Mogo Pro+ et l'Elfin partagent le même modèle 98W, l'Halo+ dispose d'un adapteur secteur délivrant 90W et 220W pour l'Horizon Pro).Les Mogo Pro+ et Halo+ sont des projecteurs compacts sur batterie, ce que vous pouvez vérifier sur le cliché ci-dessus montrant les deux modèles aux côtés d'un iPhone 12 Pro . Si ce point est important pour vous, le Mogo Pro+ remporte la palme avec. Ce modèle DLP offre une définition native de 1920 x 1080 pixels,ANSI (la LED affiche une durée de vie de 30 000 heures, soit 4 films par jour pendant 10 ans), une mise au point automatique, une correction automatique de la distorsion trapézoïdale, une autonomie atteignant jusqu'à quatre heures selon le constructeur (nettement moins selon nos essais où le Mogo Pro+ a tenu en moyenne 120 minutes en mode Standard et avec un volume sonore modéré) grâce à la batterie intégrée, et permettra de profiter du système audio signé Harman Kardon 2x3W (le Bluetooth permet également de diffuser l'audio avec gestion de la latence sur une enceinte externe), d'un SoC AMLOGIC T950X2 avec un GPU MALI-G31, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, de la compatibilité avec l'Assistant Google,. Niveau connectique, le plus petit modèle propose un port HDMI, une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, un port USB 2.0, du Wi-Fi et du Bluetooth 4.2/5.0.La technologie maison d'adaptation intelligente de l'écran, la mise au point automatique et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale afin d'effectuer instantanément la mise au point et proposer une taille d'écran optimale tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs ou les cadres photo (en adaptant la taille de l'affichage) sont. Les Mogo Pro+ et Halo+ disposent également d'une petite patte permettant d'incliner le projecteur tout en conservant la stabilité de ce dernier., conserve un design sobre (rappelant la Sonos One ), un format compact (113,5x171,5x145 mm pour 1,6 kg), une définition native en 1920 x 1080 pixels, une compatibilité HDR10, une LED donnée pour 30 000 heures, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, les haut-parleurs intégrés 2x5W conçus par Harman Kardon offrant un rendu suffisant pour ne pas avoir à utiliser un autre système de diffusion (et pourra être utilisé en tant qu'enceinte Bluetooth),(26ms), une autonomie vérifiée lors de nos tests de 2 heures en conditions réelles (luminosité standard, volume sonore modéré), un port HDMI, un port USB 2.0, une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres,et profite d'(900 lumens ANSI contre 800 pour la génération précédente).Passons maintenant à la présentation des deux modèles (Elfin et Horizon Pro) que nous avons pu essayer nécessitant une alimentation électrique (comme vous pouvez le constater, les projecteurs du catalogue partagent de nombreuses caractéristiques avec quelques variations). Le Xgimi Elfin est un projecteur DLP compact (192,1 x 194,19 x 48,31 millimètres pour 907 grammes sur notre balance) offrant une définition native de 1920 x 1080 pixels,(durée de vie de 30 000 heures également), un mode faible latence adapté aux jeux vidéo, un système audio signé Harman Kardon 2x3W, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, un port HDMI 2.0, et un port USB 2.0.Le Horizon Pro est quant à lui(une version Horizon 1080p est également au catalogue)(208.4 x 218.4 x 136.2mm pour 2,9kg) proposant, une durée de vie de la LED de 25 000 heures, un mode faible latence pour les jeux, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, Android TV 10.0, des haut-parleurs Harman Kardon 2x8W, du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 2.0, un port Ethernet, une sortie audio optique et une sortie analogique en mini jack 3,5 millimètres. Précisons que tous les projecteurs Xgimi offrent la compatibilité 3D (avec les lunettes adéquates vendues séparément).Débutons par les points communs à l'ensemble de la gamme. Les projecteurs s'appuient sur Android TV 10 (seul le Mogo Pro+ nous a été livré avec Android TV 9.0) ce qui permet de profiter dès la sortie du carton des diverses applications de streaming.(quelques minutes de recherche sur le net permettront de trouver des solutions en passant par l'APK de l'application. Avec plus d'un million d'Elfin vendus, ce point pourrait évoluer prochainement, Netflix exigeant un certain volume de ventes avant de proposer officiellement son service). Comme d'habitude, j'ai préféré contrôler et connaitre mes sources en passant par une Apple TV 4K , Plex et un lecteur de Blu-ray UHD 4K (qui est retourné prendre tranquillement la poussière dès les tests effectués).La présence du logo Harman Kardon sur tous les projecteurs Xgimi ne tient pas que du(ce qui est parfois le cas sur d'autres périphériques du marché) et. Toutefois, Harman Kardon ne fait pas non plus de miracle et les Elfin et Mogo Pro+ seront évidemment moins à l'aise (bien que réellement suffisants, faisant nettement mieux que les modèles compacts Nebula ou Philips que j'ai eu le loisir d'essayer) sur ce point que le Halo+ et l'Horizon Pro qui permettent d'atteindre des niveaux réellement très satisfaisants tout en conservant un rendu agréable et dynamique, sans passer par un système externe. Le joueurs pourront également profiter d'un mode jeu réduisant réellement la latence et permettant de jouer dans de bonnes conditions (les hardcore gamers s'adonnant à des FPS compétitifs ne retrouveront évidemment pas le confort d'un moniteur doté d'une dalle réactive).Les quatre modèles partagent un rapport de projection de 1.2:1, ce qui a nécessité de(contre 24 centimètres pour l'Aura dans les mêmes conditions grâce à se focale ultra courte et son rapport de projection de 0,233:1)., permettant d'obtenir une image rectangulaire nette très rapidement (ajustable manuellement sur 4 points, contre jusqu'à 8 sur l'Aura) même si le projecteur est placé de biais par rapport à l'écran (la diagonale sera alors évidemment réduite), et la fluidité est satisfaisante avec un réglage de compensation sur moyen. Attention toutefois, le mode de luminositéa tendance à offrir un rendu des couleurs tirant franchement vers le jaune et le mode d'imageest étonnamment (ce mode a souvent un rendu très froid chez les concurrents) le plus intéressant sur l'ensemble de la gamme. Il sera bien entendu possible de passer par les réglages manuels pour adapter au mieux le rendu selon vos goûts. Les utilisateurs sensibles au bruit de fonctionnement (dont votre serviteur)(certains haussent toutefois un peu le ton en mode, comme l'Horizon Pro, mais même dans ce cas, cela reste raisonnable).Nous pouvons classer les quatre références en fonction des besoins, avec d'un côté les modèles nomades (Mogo Pro+ et Halo+) et de l'autre les versions nécessitant une alimentation qui auront plutôt tendance à être installés une fois pour toutes dans une pièce. A partir de là, il faudra également examiner vos besoins en luminosité, en compacité, et le budget disponible. Ainsi, si vous désirez un modèle sur batterie, le Mogo Pro+ prendra le moins de place dans un sac,, sous peine d'avoir une image trop délavée. De son côté, le Halo+ fait un net bon en avant du point de vue de la luminosité avec 900 lumens max, mais sera légèrement plus encombrant et plus cher.. En effet, les tarifs, prestations et formats sont assez éloignés entre le Elfin (compact, 1080p, 800 lumens max, 2x3W) et l'Horizon Pro (plus massif, 4K HDR10, 2 200 lumens max, 2x8W). Le premier sera largement suffisant si la 4K n'est pas une priorité et si la pièce peut-être facilement plongée dans la pénombre. De son côté, l'Horizon Pro sera le seul à pouvoir offrir une image satisfaisante même en pleine journée (il faudra toutefois fermer un peu les rideaux/volets lors de journée ensoleillée pour optimiser le rendu) et rivalise largement avec les modèles d'autres constructeurs dans cette tranche de prix.La gamme Xgimi est bien étagée, comprenant, offrant en un clin d'œil une belle et grande image, que ce soit en déplacement ou dans le confort de son canapé, et un rendu sonore permettant de ne pas utiliser d'enceintes externes.(y compris d'ailleurs du côté des tarifs),. Au rayon des doléances (il y en a peu, mais cela laisse tout de même une marge de progression), en sus de l'absence d'AirPlay,. L'Elfin aurait également pu profiter d'un port USB avec Power Delivery, ou encore mieux d'une batterie interne, même si l'on comprend que le constructeur voulait conserver un appareil le plus compact possible afin de l'intégrer discrètement dans son environnement. Enfin,, mais ce sont les exigences du service de streaming qui impliquent cette situation (qui serait sur le point de changer pour les modèles Xgimi).