YouTube synchronise les contenus entre les téléviseurs compatibles et l'iPhone

de partager une nouvelle fonctionnalité qui donne aux téléspectateurs un moyen direct d'accéder à toute la puissance de YouTube à portée de main tout en regardant sur votre téléviseur

expérience simple, rationalisée et intuitive

Se connecter

plus de 80 % des personnes ont déclaré utiliser un autre appareil numérique en regardant la télévision

Ainsi, dans son communiqué (paru sur le blog de YT ), Brynn Evans -- se dit raviEn effet, en janvier 2022, les téléspectateurs auraient regardé -en moyenne- plus de 700 millions d'heures de contenu YouTube à la télévision tous les jours. Forts de ce constat, les développeurs ont souhaité conserver unePour cela, il faut que. Il faut alors ouvrir l'application YouTube sur sa télévision, puis sur son iPhone , et cliquer surdans l'invite qui apparaît automatiquement.A partir de là, l’ iPhone sera synchronisé avec le téléviseur, de sorte que l’on pourra interagir directement avec la vidéo visionnée depuis son téléphone.La volonté de la société est cependant d’aller encore plus loin en développant toujours plus de fonctionnalités pour YouTube à la télévision, réfléchissant à l'avenir de l'interactivité dans le salon. Brynn Evans cite une étude qui a révélé que. Quoi de plus normal alors que de profiter de l'occasion ?