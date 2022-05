YouTube ajoute une fonction identifiant les passages vidéo les plus regardés

Cette dernière devrait permettre d’aider les utilisateurs à identifier les passages les plus regardés d'une vidéo. Désormais, on notera l’apparition d’un, en haut de la barre de progression. Celui-ci sera donc plus élevé pour identifier les passages les plus plébiscités et y accéder plus facilement. La fonction sera d’autant pluspour les contenus longs (une keynote par exemple) ! Elle devrait normalement arriver très prochainement.