Le film Gran Turismo débarquera au cinéma l'été prochain

(d'autres s'y sont essayé avec succès, comme récemment Sonic, ou encore The Witcher, bien que la série soit loin de valoir les livres ou les jeux à mon humble avis). Après Uncharted (avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake) au cinéma ainsi que les projets plus ou moins avancés de Last of US, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, God of War ou encore Twisted Metal, c'est désormais au tour de Gran Turismo de dévoiler un bout de scénario et une date de sortie.Ainsi,en proposant un scénario basé sur une histoire vraie, relatant les exploits d'un jeune joueur passé par la GT Academy (sponsorisée par Nissan) afin d'échanger avec succès sa manette contre un vrai volant (rouler sur les vibreurs à 300 km/h doit légèrement plus secouer le pilote que les vibrations d'une DualShock).