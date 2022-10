Concept : Apple Sports, une app fusionnant Apple News et Apple TV+ dédiée au sport

Apple la future reine du sport à la TV ?

Une interface et des contenus hybrides

expérience sportive ultime

Ainsi, le sport est en passe de devenir un composant majeur du côté de Cupertino.Apple détient déjà les droits de laavec le Friday Night Baseball. En complément elle diffuse les matchs de la. Son service devenant ainsi le diffuseur officiel de tous les matchs de soccer jusqu'en 2033. De plus, les dernières rumeurs évoquent une possible volonté de récupérer le. On y retrouverait plusieurs séries, comme des informations en live, la diffusion ou la rediffusion de matchs (avec les évolutions des scores en temps réel), le suivi des équipes, joueurs ou leagues de prédilection.Au niveau de l'interface, on retrouverai la navigation et le design de l'app TV. Mais cette dernière ne se servirait pas uniquement dans le catalogue de la Pomme et récupérerait également du contenu depuis des diffuseurs tiers comme ESPN (même si on imagine improbable ce genre de deal).(façon Panini Plus ou carte des sorciers dans Harry Potter, puisqu'elles seraient animées), afin de voir des photos, les statistiques et les dernières mises à jour sur ses joueurs préférés.