Nouvelle Apple TV 4K : plus fine, plus légère, mais livrée sans câble USB-C

Une Apple TV 4K Gen3 plus fine et plus légère

Ensemble ventilateur/dissipateur de la version précédente

Pas de câble USB-C pour charger la télécommande dans la boite

Cupertino a présenté sa nouvelle génération d'Apple TV 4K aux côtés des iPad Gen10 et des iPad Pro M2. La nouvelle Apple TV 4K embarque une puce A15 Bionic affichant une meilleure efficacité énergétique(31 millimètres pour cette Gen3 contre 35 millimètre sur la génération précédente),(93 millimètres de large et de long pour cette génération et 98 millimètres pour la version précédente)(208 grammes pour la version Wi-Fi, 214 pour le modèle 128 Go doté d'un port Ethernet, et 425 grammes pour l'ancienne génération). Cette version fanless sera totalement silencieuse, mais la version précédente était déjà bien lotie sur ce point, même pendant les grosses chaleurs.La nouvelle télécommande Siri Remote se dote désormais d'un port USB-C pour la recharger,Il faudra donc disposer d'un câble idoine pour la première recharge, ou s'en procurer un. Pour rappel, la nouvelle télécommande Siri Remote avec USB-C est également commercialisée seule à 69 euros