Nouvelle Apple TV 4K avec télécommande USB-C, Ethernet en option

Une nouvelle Apple TV 4K

Modèle 128 Go obligatoire pour disposer d'un port Ethernet

Cette troisième itération embarqueétrennée en 2021 avec les iPhone 13 et l'iPad mini 6, la prise en charge des formats HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu'. L'A15 est annoncée 50% plus rapide et le GPU 30% plus performant que l'A12 de la génération précédente. Ce surplus de puissance sera bienvenue pour un nouvel achat, mais la génération de 2021 ne souffrait déjà pas de problèmes de fluidité.Apple revoit également l'étagement de la gamme avec un stockage débutant à 64 Go au lieu de 32 Go, mais une connectivité qui se limite alors au Wi-Fi.(à l'heure du streaming, un tel espace de stockage n'étant pas forcément nécessaire pour de nombreux utilisateurs qui ne cumulent pas les applications, ni les contenus en local pesant plusieurs Go)Pourtant,(et bientôt Matter/Thread), dont la stabilité est souvent plus importante avec une connexion filaire (offrant souvent des débits plus élevés, pratique pour diffuser du contenu UHD en local, par exemple via Plex). Dans les petites lignes, seule la version 128 Go/Ethernet est d'ailleurs compatible Thread (dommage) et les deux versions font l'impasse sur le Wi-Fi 6E.(pour 20 euros, nous vous conseillons donc d'opter pour la verrion 128 Go afin de disposer du port Ethernet et de la compatibilité Thread),La nouvelle télécommande Siri Remote avec USB-C est également commercialisée seule à 69 euros.