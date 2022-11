Netflix, la formule "Essentiel avec pub" est dispo en France (mais pas sur l'Apple TV)

Essentiel avec pub

Quatre formules payantes de 5,99 à 17,99 euros par mois

Essentiel avec pub

existe un petit pourcentage d'appareils non pris en charge par cette offre alors qu'ils le sont par nos offres sans pub

Informations collectées par Netflix



Une fois que vous avez souscrit à l'offre Essentiel avec pub (en tant que nouvel abonné ou en changeant d'offre) et avez sélectionné votre profil principal, nous vous demandons de nous communiquer votre date de naissance et votre genre. Ces données démographiques de base, ainsi que votre localisation générale (déduite de votre adresse IP), nous permettront de personnaliser les publicités et d'améliorer nos produits.



Si vous avez des questions sur la confidentialité et la sécurité, veuillez consulter notre page d'aide sur la confidentialité et la sécurité. Pour aller plus loin sur la confidentialité de vos informations et l'utilisation que nous en faisons, consultez notre Déclaration de confidentialité.

Et finalement, qu'a-t-on pour 5,99 euros ?

en raison des restrictions imposées par les licences

Des pubs, des pubs ? Oui, mais des publicités ciblées !

pour aider les annonceurs à atteindre leur public - et à s'assurer que les annonces sont plus pertinentes pour les consommateurs - nous offrirons de larges capacités de ciblage par pays et par genre (par exemple, l'action, le drame, la romance, la science-fiction). Les annonceurs seront également en mesure d'empêcher leurs annonces d'apparaître sur des contenus qui pourraient être incompatibles avec leur marque (par exemple, le sexe, la nudité ou la violence graphique)

Les rumeurs avaient donc vu juste et la plateforme rouge & noire a bien grillé la priorité à Disney + qui sortira une formule similaire le 8 décembre 2022.L’abonnementcoûteet est: aux États-Unis, en Australie, au Brésil, au Canada, en, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni. Pour autant,et cette dernière vient s’ajouter aux planset, qui eux fonctionnent sans publicité.Pour l'occasion, Netflix propose une nouvelle section mise à jour sur son site web , détaillant la nouvelle formule et: comment souscrire à l'offre Essentiel avec pub, diffusion et durée des publicités, les titres disponibles, les conséquences sur les profils Jeunesse et sur les jeux Netflix, mais aussi le signalement d'un problème en lien avec une publicité, ou encore la personnalisation des publicités. La firme ajoute aussi une section dédiée aux informations collectées.A noter que pour le moment, l'offre Essentiel avec pub n'est pas proposée avec certains appareils (l'Apple TV est exclue pour le moment...). En revanche,. La firme précise qu'ilAu niveau des changements, on trouve une(pour les forfaitset). Comme les rumeurs le prévoyaient, les spots durent. Un nombre limité de films et d'émissions ne seront pas disponibles. Ces titres apparaissent avec une icône de cadenas lorsque l'on effectue une recherche ou que l'on parcourt Netflix. Enfin, il ne seraNetflix tente cependant de rassurer ses abonnés en minimisant le poids des. Au lancement de cette offre, les annonceurs pourront ainsi proposer des publicité, qui dureront, qui seront diffusées avant et pendant les émissions et les films.. En effet, la plateforme indique quePour rappel,(la première en 10 ans). A cela, s'ajoute un nombre croissant de comptes partagés entre plusieurs foyers (et le manque à gagner qui va avec), sans parler du poids de la concurrence ! Au cours des derniers mois, Netflix a également évoqué un système de sanctions concernant les personnes donnant sans restriction leurs codes d'accès à d'autres.