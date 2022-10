Netflix : 223 millions d'abonnés, jeux sur le cloud, traque des mauvais payeurs...

223 millions d'abonnés (+2,4 millions d'abonnés supplémentaires)

La plateforme en rouge et noir compte désormais plus de(221,84 millions au quatrième trimestre 2021) et gagnant au passage 2,4 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre. Il s'agit là d'un résultat bien au-delà de ses prévisions et une reconquête pour la firme- qui en avait perdu près d'1,2 million entre janvier et juin.Même si cette hausse de 4,5% sur un an est une des plus faibles enregistrées,En effet, avec ses 223,09 abonnés, le service repasse au-dessus de son niveau le plus haut de l’année dernière. Du côté financier, elle enregistrelà aussi en hausse de 5,9% sur un an. Pour sa part, le bénéfice affiche un joli 1,398 milliard de dollars.Plus modestement le chiffre d’affaire devrait progresser de seulement 0,9% avec 7,776 milliards de dollars attendus.Le service compte beaucoup sur ce dernier, même s’il estime que son impact ne se fera ressentir qu’au fil du temps. L’objectif étantAu milieu de tous ses résultats, on trouvecomme au Royaume-Uni, où Netflix représente 8,2 % du visionnage de vidéos, soit 2,3 fois plus qu’Amazon et 2,7 fois plus que Disney+. Aux États-Unis, Netflix représente 7,6 % du temps de télévision, soit 2,6 fois plus qu’ Amazon et 1,4 fois plus que Disney +.Enfin, Netflix n’a pu s’empêcher d’uneà la concurrence, en précisant :En attendant, le service a déployé dernièrement une nouvelle fonctionnalité dénommée. Netflix affirme que la fonctionnalité estnotamment en cas de rupture.(et à le traquer ? à encourager la délation de son ex ?). Il y a quelques mois, la plateforme a mis en œuvre ses premières mesures pour réprimer le partage de mots de passe. Dans certains pays d'Amérique latine, Netflix peut maintenant identifier plusieurs connexions au même compte, mais à des endroits différents. Par conséquent, ces clients sont tenus de payer des frais de 2,99 $ pour les: aux États-Unis, en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni. Cette offre vient s’ajouter aux plans Essentiel, Standard et Premium existants et sans publicité.Au niveau des changements, on trouvera une(pour les forfaits Essentiel avec pub et Essentiel). Comme les rumeurs le prévoyaient, les spots dureraient en moyenne de 4 à 5 minutes de publicités par heure. Et enfin, un nombre limité de films et d'émissions ne seront pas disponibles pour des questions de droits de diffusion et il ne sera pas possible de télécharger des titres.