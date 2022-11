Jennifer Lawrence, Selena Gomez et Justin Theroux débarquent sur Apple TV+

et ex de Jennifer Aniston

Jennifer Lawrence arrive !

Selena Gomez est là aussi

. C’est tout d’abord la saison 2 de The Mosquito Coast qui atterrit en pleine jungle guatémaltèque ainsi que sur nos écrans.On peut dès aujourd’hui ainsi repartir à l’aventure dans ce dangereux voyage d'Allie Fox, qui se poursuit tout au long des 10 épisodes proposés. Aux côtés de(neveu de Paul Theroux l'auteur du livre) on aura l'occasion d'admirer Melissa George, Logan Polish et Gabriel Batema. Après avoir pu sortir duen vie, la famille Fox s'aventurent profondément dans la jungle guatémaltèque pour rencontrer une vieille amie et sa communauté de réfugiés.Aujourd’hui, nous allons également pouvoir retrouveret Brian Tyree Henry dans Causeway . Dans ce film dramatique, l'actrice joue Lynsey,. C'est un rétablissement douloureux et lent qui l’attend. Pour réapprendre à marcher et retrouver sa mémoire, elle sera aidée par une dame bavarde mais tendre (Jayne Houdyshell). Elle devrait aussi faire face à des souvenirs douloureux à son retour à la Nouvelle-Orléans. Proposé par, Causeway est réalisé par Lila Neugebauer et écrit par Ottessa Moshfegh, Luke Goebel et Elizabeth Sanders. Il est produit paret Justine Ciarrocchi.Enfin, cerise sur le gâteau, on va enfin pouvoir regarder lede ses débuts au succès, de la chanteuse, compositrice, actrice, productrice et militante. Le film est réalisé et produit par Alek Keshishian et retracera six ans de la vie de l’artiste.On pourra ainsi vivre les folles aventures avec Bigfoot, Licorne, Paresseux, Yak et Renard en explorant un monde où les sentiments prennent vie afin de mieux apprendre les émotions...À coté de toutes ces nouveautés, on pourra également découvrir, à commencer paravec le sixième épisode intitulé. Ou encoreavec le quatrième épisode de cette saison 2 intitulé de façon très Gainsbourgienne