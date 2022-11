Netflix propose des paramètres pour traquer les connexions oubliées

La chasse aux connexions oubliées

nombre de nos abonnés s'apprêtent à rejoindre leur famille ou leurs amis, et donc à regarder Netflix en déplacement. Se connecter à son compte depuis un nouvel endroit est facile et intuitif, mais de nombreuses personnes oublient ensuite de se déconnecter

Gérer les accès et les appareils

Cette nouvelle option permet dedes anciens utilisateurs et de précédentes connexions depuis un compte. Ainsi, dans un billet , la plateforme précise queAinsi, cette option intituléeest plutôt présentée comme. Pour cela, il faut se rendre sur son compte (le logo en haut à droite) > Compte > Section Sécurité et Confidentialité > Gérer les accès et les appareils. À partir de là, seront affichés les derniers appareils qui ont utilisés depuis son compte et de déconnecter ceux de son choix d'un simple clic.Rappelons que depuis début novembre, Netflix a lancé sa nouvelle formule low-cost! L’abonnementcoûte 5,99€ sur l’Hexagone et est disponible dans 12 pays : aux États-Unis, en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni. Pour autant, les trois formules existantes ne sont pas modifiées et cette dernière vient s’ajouter aux plans Essentiel, Standard et Premium, qui eux fonctionnent sans publicité.: comment souscrire à l'offre Essentiel avec pub, diffusion et durée des publicités, les titres disponibles, les conséquences sur les profils Jeunesse et sur les jeux Netflix, mais aussi le signalement d'un problème en lien avec une publicité, ou encore la personnalisation des publicités. La firme ajoute aussi une section dédiée aux informations collectées.