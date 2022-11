La télécommande Alexa Pro avec rétroéclairage est disponible à 39€

Amazon annonce la disponibilité de la télécommande Alexa Pro,(ça c'est une bonne nouvelle, Apple pourrait en prendre de la graine sur la télécommande Siri),, ainsi que deux boutons personnalisables (pour accéder rapidement à un programme, mais également pour des scénarios domotiques comme éteindre les lumières). La télécommande est compatible avec les Fire TV existantes (sauf Fire TV Gen1 et 2 et Fire TV Stick Gen1) et disponible dès aujourd'hui au tarif de 39,99 euros