GeForce Now et Xbox Cloud Gaming arrivent sur certaines TV Samsung 2021

. En sus de Luna, le service d'Amazon qui n'est pas encore disponible sur notre territoire, les utilisateurs pourront disposer des applications dédiées (via des Apps individuelles à télécharger via l'App Store du téléviseur et non le gaming hub proposé sur les modèles 2022) GeForce Now (y compris en 4K via l'abonnement RTX 3080) et Xbox Cloud Gaming sur les modèles suivant et d'ici fin 2022 : N800/QN850/QN900/WS1A/QN700/LS03A/AU7000/AU8000/AU9000/Q50/Q60 et Q95-Q70. Voilà qui devrait réjouir les possesseurs de ces téléviseurs Samsung qui voudraient s'adonner au jeu vidéo en streaming sans avoir à ajouter autre chose qu'une manette.