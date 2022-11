Apple TV+ : Will Ferrer, Ryan Reynolds et Octavia Spencer poussent la chansonnette !

Will Ferrer, Ryan Reynolds et Octavia Spencer arrivent pour Noël

Le programme de ce weekend !

Les contenus à venir !

Avec ce film,. Mais, fort heureusement, ce n'est pas le chant de Noël de nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents (plus ou moins). Le tout permettra de retrouver Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer.L’intégralité des huit épisodes est proposée (comme toujours avec les programmes pour enfants) et permettra de découvrir Piper, une petite poule rousse écrivaine en herbe. Elle se sert de son imagination débordante pour réécrire des histoires et plonger dans d’incroyables aventures., avec la suite de la saison 3 de Mythic Quest (S3E3), la suite de The Mosquito Coast (S2E3), toujours en pleine jungle guatémaltèque. Pour les autres contenus, on aura le choix entre Acapulco (S2E6 - Hollywood Nights), Shantaram (S1E8 - L’Amitié aux temps du choléra).Rappelons que Will Smith y incarne un esclave en fuite dans les marais de Louisiane, espérant atteindre le Nord du pays, synonyme de liberté pour les Afro-américains dans les Etats-Unis du XIXe siècle.Sur le tapis rouge, on a pu voir le créateur Mark Boal, ainsi que des stars de la série, dont Luke Evans, Michiel Huisman et Jessica Ann Collins. On suivra l'histoire de ces deux hommes qui tente de retrouver la sœur de l'un et femme de l'autre enlevée à la frontière entre la Colombie et le Venezuela.La première mondiale sera diffusée le vendredi 9 décembre. La série relate les aventures de deux frère et sœur,Charles et Lizzie Peterson, amoureux des chiens et de leurs amis chiots à la recherche de foyers. Chacun des huit épisodes de la deuxième saison continue de raconter l'histoire d'un chiot qui trouve son chemin vers la famille Peterson.