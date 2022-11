Apple TV+ diversifie en douce son catalogue avec des contenus tiers

A son lancement, Apple avait annoncé qu’elle ne proposerait que des contenus originaux et qu’elle ne s’intéresserait pas aux licences existantes et développées par d’autres (il avait été question de reprendre Friends ou même James Bond).En effet, en septembre dernier, elle a ajouté cinq classiques de Sidney Poitier pour célébrer la première de son film documentaire (original) sur l'acteur. Plus tôt ce mois-ci, elle a également mis en avant une action similaire en lançant une collection de films de Jennifer Lawrence (pour une durée limitée) en même temps que la sortie de