Apple TV+ : le buzz de Noël avec Spirited (Ryan Reynolds), un spin-off de Mythic Quest

Les sorties du jour

Little America

Slow Horses

Spirited et Emancipation battent des records d'audience

Spirited

Emancipation

Contenus à venir : foot et tennis, des voyages et des jeux

laissant les leaders les plus puissants du jeu pour défendre, ou bouleverser, les traditions du sport

The Reluctant Traveler

Mere Mortals

. Pour rappel, il s'agit d'une anthologie qui raconte des histoires amusantes, romantiques, touchantes, exaltantes et surprenantes d’immigrés aux États-Unis.Mais, on pourra toujours continuer son enquête durant la saison 2 de(S2E4 - Cigales), auprès du célèbre Jackson Lamb (Gary Oldman) qui est sur le qui-vive lorsqu’un ancien espion est retrouvé mort. À ses côtés, on pourra retrouverdans une intrigue portée sur certains secrets de la guerre froide longtemps enterrés. Bien évidemment les héros devront surmonter leurs problèmes individuels pour gagner une course contre la montre et éviter un incident catastrophique.Dans le même temps,. Pour le reste du weekend entre deux achats de cadeaux, on aura le choix entre la saison 3 de Mythic Quest (S3E7 - Sarian), la suite de The Mosquito Coast (S2E7 - Brûler Judas), toujours en pleine jungle guatémaltèque, la fin de la saison 2 d’Acapulco (S2E10 - On va s’aimer) ou celle de Shantaram (S1E12 - Tout ce chemin pour en arriver là).Dans le même temps,aurait attiré 27% de nouveaux téléspectateurs sur Apple TV+, devenant le film n° 1 à l'échelle internationale, y compris au Mexique, au Brésil, au Canada, en Australie, en Italie, en France, en Allemagne et en Corée.On pourra y découvrir, avec ses enjeux, ses espoirs,. La série est réalisée et produite par le cinéaste lauréat d'unJeff Zimbalist (All Rise Films) et produite par Connor Schell (Words + Pictures) lauréat d'un Emmy Award et par Libby Geist.Enfin,. Tout au long des huit épisodes, Eugene Levy visitera certaines des destinations les plus belles et les plus intrigantes du monde au, en explorant des hôtels remarquables et les lieux et les cultures qui les entourent.Toujours du côté des documentaires, on retiendra l’annonce d’unen deux parties mettant en vedette la légende du tennis Boris Becker filmé par les oscarisés Alex Gibney et John Battsek. On pourra découvrir trois ans de la vie de l’ancienne gloire du tennis, avant sa condamnation en avril 2022.Cette nouvelle comédie en huit épisodes d'Ashly Burch, John Howell Harris, Katie McElhenney, Megan Ganz, Rob McElhenney, David Hornsby et Charlie Day permettra d’explorer lesdu monde du jeu vidéo, en suivant la vie des employés, des joueurs et des fans qui sont touchés par le jeu. Aucune date n’a pour l’heure été révélée pour sa diffusion.