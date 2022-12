La 1ère série française Liaison le 24 février 2023 sur Apple TV+ (Vincent Cassel et Eva Green)

dans un thriller contemporain dans lequel les erreurs de notre passé font peser une menace sur notre futur. Dans Liaison, politique et espionnage s'entremêlent, autour d'une histoire d’amour passionnelle et indéfectible.

Dévoilée en 2021, la! En effet, créée par) et réalisée par), elle sera disponible le, suivi d’un épisode chaque semaine jusqu’au 31 mars -soit 6 au total. Côté casting, on trouvera. A leurs côtés, Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irène Jacob, Laëtitia Eïdo, Eriq Ebouaney, Bukky Bakray et Thierry Fremont seront également présents. Les acteurs s’illustreront