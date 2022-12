Netflix entend concurrencer Apple Fitness+ dès le 30 décembre !

Tudum : Des sessions de sport sur Netflix !

Tudum

Un déploiement également en France !

transpi

• Kickstart Fitness with the Basics (13 épisodes)

• Two Weeks to a Stronger Core (7 épisodes)

• Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 épisodes)

• HIT & Strength with Tara (14 épisodes)

• Feel-Good Fitness (6 épisodes)

qui propose entraînements et conseils. Et elle ne devrait pas attendre 2023 pour prendre de bonnes résolutions puisque les premiers épisodes seront diffusé dès leSur son site web à la rubrique justement dénommée, la plateforme rouge et noire indique que les épisodes seront proposés en plusieurs fois, avec une première partie mise en ligne dans huit jours.Et, si l'on en croit l'inénarrable community manager de Netflix France qui confirme l'arrivée des exercices dans l'Hexagone et qui annonce encore plus depour 2023.On notera des, autour de cinq disciplines -dont du Yoga, du Fitness ou du HIT- avec des exercices pour débutants ou adeptes chevronnés.En revanche,, ce qui pourrait séduire des publics non anglophones. En effet,De là à imaginer des interactions avec l'Apple Watch...Quoiqu'il en soit, il s'agit d'une bonne entrée en matière pour encourager les utilisateurs à s'abonner. On notera également un changement de stratégie avec l'arrivée de Netflix dans le segment sport à la maison, après avoir tâté celui des jeux vidéo (avec un moindre succès).