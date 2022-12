Apple TV+ : enquêtes, espionnage, programmation et petit poney !

Les sorties du jour

Slow Horses

Un cheval, un renard et une taupe

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

L'Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval

Les premières saisons gratuites de quatre séries phares d’AppleTV+

auprès du célèbre Jackson Lamb (Gary Oldman) qui est sur le qui-vive lorsqu’un ancien espion est retrouvé mort. À ses côtés, on pourra retrouverdans une intrigue portée sur certains secrets de la guerre froide longtemps enterrés.Dans le même temps, on pourra suivre la. Pour le reste du weekend entre deux achats pour le Nouvel An, on aura le choix entre la saison 3 de Mythic Quest (S3E9 - L’année de Phil) et la suite de The Mosquito Coast (S2E9 - Les faux-monnayeurs), toujours en pleine jungle guatémaltèque,(en VF). Ce dernier est basé sur le très joli livre illustré de(pour ceux qui voudrait faire un petit cadeau à glisser sous le sapin) etPour rappel, il s'agit de l'histoire d'une belle amitié entre quatre êtres à la recherche d'une maison pour un jeune garçon.. De même le casting s'annonce prometteur : Jude Coward Nicoll prêtera sa voix au jeune Garçon, Tom Hollander incarnera la Taupe, Idris Elba sera le Renard et, en dernier mousquetaire, Gabriel Byrne donnera vie au Cheval.. Cette année, elle se veut plus généreuse en permettant de voirde Ted Lasso, The Morning Show, Téhéran ou For all Mankind. Notons que l'offre est légèrement différente au niveau du catalogue selon les pays.