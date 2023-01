L'abonnement avec pub de Netflix aurait convaincu 1,4 million de Français !

13 millions d'abonnés en France

Une formule sympathique mais restreinte

Essentiel avec pub

existe un petit pourcentage d'appareils non pris en charge par cette offre alors qu'ils le sont par nos offres sans pub

D'après une étude, la formule serait gagnante en France, avecqui ont été souscrits sur le mois de décembre sur l'Hexagone. Précisons que la plateforme noir et rouge enregistre au totalApparemment,, ce qui correspondrait à l'arrivée de 860 000 nouveaux clients et 500 000 foyers heureux de faire baisser la note. Cette formule a été introduite à la base afin de limiter le partage intempestif des comptes et de stabiliser le nombre de clients.Pour rappel, l’abonnementcoûteet est. Il vient s'ajouter aux trois formules existantes :et, qui eux fonctionnent sans publicité. Outre son prix réduit, l'abonnement est légèrement différent : des spots d'environ 4 minutes en moyenne par heure, un nombre limité de films et d'émissions indisponibles (en raison des restrictions imposées par les licences) ou encore l'impossibilité de télécharger des contenus.A noter que pour le moment, l'offre Essentiel avec pub n'est pas proposée avec certains appareils (). En revanche,. La firme précise qu'il