Netflix va faire payer le partage de comptes !

Des résultats bien meilleurs que prévus !

Vers un durcissement de la répression des comptes partagés

Le partage de compte généralisé d'aujourd'hui (plus de 100 millions de ménages) sape notre capacité à long terme à investir et à améliorer Netflix, ainsi qu'à construire notre entreprise. Bien que nos conditions d'utilisation limitent l'utilisation de Netflix à un ménage, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un changement pour les membres qui partagent leur compte de manière plus large.

Un catalogue au top !

Dans une lettre aux actionnaires,Une excellente nouvelle après la baisse de l'année dernière à la même époque.Rappelons qu'en 2022, Netflix avait dévoilé des résultats décevant accusant pour la première de son histoire. Cette situation l'avait conduite à annoncer et mettre en place différentes mesures drastiques afin d'endiguer le nombre de comptes partagés ou encore le lancement d'une formule moins chère financée par la pub En avril dernier,(soit 200 000 personnes en moins). Ses dirigeants avaient attribué cette perte aux fameux comptes partagés avec plus de 100 millions ménages supplémentaires et à la pandémie de COVID-19.Elle prévoit également de déployer ses mesures de partage payant au premier trimestre de 2023, ce qui sous-entend une politique de répression plus sévère.L’objectif est donc de récupérer les revenus que leur font perdre les 100 millions de foyers accédant au catalogue sans payer.Selon Netflix,. Un comportement qui lui fait. D'après ses tests réalisés en Amérique du Sud,. Parmi les autres mesures pour traquer les comptes partagés ou transférer le profil utilisateur , elle pourrait appliquer des règles de partage de mots de passe par le biais d'adresses IP, d'identifiants d'appareils et d'activité de compte.Enfin,, de plus en plus fourni, et des récents succès, comme, son plus gros succès de 2022, ou encore le le documentaire controversé sur. Sans compter) et toujours davantage de jeux