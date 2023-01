Des soucis de connexion entre la télécommande Siri et les dernières Apple TV 4K ?

Retrouvez notre test en vidéo de l'Apple TV 4K 2022

Cette dernière, désormais dotée d'un port USB-C, se connecte en Bluetooth avec l'Apple TV 4K et. Les divers témoignages indiquent que le souci est surtout présent depuis le passage à tvOS 16.2, ce qui laisse penser qu'un mise à jour pourrait venir corriger le problème. N'hésitez as à nous faire part de vos éventuels problèmes et solutions dans les commentaires ci-dessous.