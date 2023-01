La nouvelle interface de tvOS 16.2 ne fait pas que des heureux

Une interface revue qui n'est pas au goût de tous

Maintenant sur Apple TV

Réglages

Apps

TV

Écran d'accueil

Audio

Apple TV 4K 2022, mieux pour moins cher

Retrouvez notre test en vidéo de l'Apple TV 4K 2022

Parmi les nouveautés, on notera l'arrivée d'Apple Music Sing (mais il faut une Apple TV 4K 2022), la possibilité de reconnaître la voix de six utilisateurs différents, ou encore une interface revue depuis tvOS 16.2., certains regrettant l'ancienne mouture et le font savoir sur les réseaux sociaux ou au sein des forums. Ce changement au niveau de la présentation de la page d'accueil permet surtout à Apple de faire la promotion de ses propres programmes, et il n'est pour le moment pas possible de revenir à l'ancienne interface. Toutefois,N'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti sur cette nouvelle interface de tvOS dans les commentaires.Pour rappel, Apple a présenté un peu par surprise une nouvelle mouture de l'Apple TV 4K en même temps que les iPad 10 et les iPad Pro M2, et en a profité pour sortir la version HD du catalogue. La troisième génération d'Apple TV 4K dispose de la puce A15 Bionic lancée avec les iPhone 13 et iPad mini 6 et de 4 Go de RAM, de la prise en charge des formats HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu'une nouvelle télécommande Siri Remote dotée d'un port USB-C. La présence de la puce A15 permet un format plus compact tout en se passant d'une ventilation active, offrant donc un fonctionnement totalement silencieux (l'ancienne version n'était pas bruyante malgré la présence d'un ventilateur). Attention,(20 euros supplémentaires bien investis selon nous