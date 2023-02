Canon EOS R8 et R50 : deux boitiers photo/vidéo plus abordables, mais limités

Canon EOS R8 : plein format à petit prix

plein format

Graal

• 102 400 ISO

• 40FPS en rafale

• Autofocus Dual Pixel CMOS AF II

• Viseur OLED 2,36 Mp 60 Hz (120Hz sur le R7

• Vidéo 4K60 et 1080/180FPS

• Pas de stabilisation du capteur

Canon EOS R50 : pour débuter en photo/vidéo

• 51200 ISO

• Autofocus Dual Pixel CMOS AF II

• 15 images par seconde en rafale

• 4K à 30 images par seconde (sans crop)

• Ecran LCD de 2,36MP

• Monture RF (avec coefficient multiplicateur de 1,6x)

Le Canon EOS R50 sera proposé au printemps à 829€ (nu) ou :

• Avec 18-45 mm ƒ/4.5-6,3 IS STM (noir ou blanc) : 949€

• Avec 18-45 mm ƒ/4.5-6,3 IS STM + RF-S 55-210 ƒ/5-7,1 IS STM : 1 199€

, mais crée aussi un peu la confusion pour ceux qui souhaiteraient dépasser la prise de vue depuis un simple smartphone.Pourtant, ces boitiers sont souvent plus chers, plus imposants, sans parler des optiques (plus chères, plus imposantes... aussi !), et ne sont pas adaptés à tous les terrains -les photographes animaliers ou sportifs préfèrent souvent les APS-C ou les mico-4/3, plus adaptés. En revanche,, et de profiter plus facilement d'un effet bokeh très recherché, notamment pour du portrait.Canon est donc passé de l'APS-C (R7) au plein format sur ce R8, qui récupère en fait. Comme vous allez le voir, la fiche technique n'est pas aussi riche que sur le R6, mais cela reste tout à fait convenable pour le tarif :Avec ses 414 grammes,, et ne propose pas de joystick. En revanche, les vidéastes adoreront les prises micro jack et casque intégrées. Il est donc un peu au dessus de l'EOS RP mais moins agile que le R6, vendu encore 2800€ Il s'agit d'un(non stabilisé) et à la fiche technique assez correcte :Si Canon cible ouvertement la vidéo, je trouve l'appareil assez mal équipé pour le domaine :pour le monitoring -mais bien une entrée micro, ouf !