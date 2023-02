Netflix dévoile le prix à payer pour partager son compte !

Un système qui commence à être déployé en Europe !

Combien coûtera l'ajout d'un membre supplémentaire ?

Lors de sa terrible déconfiture au premier trimestre 2022, Netflix avait annoncé de grands changements à venir concernant les mauvais payeurs, à savoir les quelquespartageant leur accès hors des formules consacrées.Par ailleurs, la firme a aussi mis en place une série de mesures pour se redresser allant d'une nouvelle formule moins chère financée par la pub à l' introduction de nouveau services Hier soir, la plateforme vient donc deen cas de partage de son compte avec une personne ne vivant pas dans son foyer. Pour rappel, cette option est déjà testée dans certains pays d’Amérique du Sud.Quatre nouveaux pays ont donc la chance de connaitre cette sanction : l'(une première en Europe) mais aussi le Canada et la Nouvelle-Zélande. Dans un billet de blog, la plateforme de streaming a indiqué que, même si elle ne vise expressément que les quatre pré-cités.Dans le détail, il sera demandé 7,99 dollars canadiens (un peu plus de 5,50 euros) par personne supplémentaire au Canada, 7,99 dollars néo-zélandais (environ 4,70 euros) en Nouvelle Zélande,En pratique,Les personnes ayant souscrit aux abonnement les moins chers -Essentiel et Essentiel avec pub- ne pourront pas en. Une personne pourra être ajoutée pour les abonnés Standard et deux pour les abonnés Premium.Rappelons que Netflix utilisera certaines données pour traquer les contrevenants, telles que l'adresse IP, les identifiants d'appareil et l'activité du compte pour déterminer si un appareil se connectant à votre compte le fait aussi depuis votre emplacement principal (en principe, votre domicile).Ainsi, si un nouvel appareil connecté à un compte se trouve à un autre endroit,qui permettra de se connecter à cet emplacement, et ce, pendant une durée déterminée (soit sept jours consécutifs). En revanche, ne sera pas concerné votre résidence de vacances via cette procédure.