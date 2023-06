Apple TV+ signe avec Lionel Messi et Tom Holland

le premier compte rendu officiel définitif de la carrière sensationnelle de Messi avec l'équipe nationale argentine et de ses cinq apparitions en Coupe du Monde de la FIFA

Culminant avec la victoire de l’Argentine en finale au Qatar -contre la France, est-il besoin de le rappeler-, le programme se veutpar, et permettra de suivre le septuple vainqueur du Ballon d'Or à Paris, au Qatar et en Argentine, et tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, jusqu’à sa victoire dans l'une des finales les plusmémorable de l'histoire. La parole lui est donnée, où il porte un regard intime sur sa quête de victoire.. Il est produit pour Apple par Tim Pastore, Patrick Milling Smith, Brian Carmody et Matt Renner deIl s'agit d'un thriller qui retrace l’histoire d’un homme arrêté après une fusillade à New York en 1979. Au niveau scénaristique, l’intrigue se dévoile au fil des interrogatoires de police. Notons queest une coproduction entre Apple Studios et New Regency. Comme à chaque fois, les trois premiers épisodes sont disponibles et seront suivis d'un nouvel opus chaque semaine.Enfin, cet été, on profitera du retour d’une série comique qui a connu une certain succès avec sa saison 1. Il s’agit de la deuxième saison de "The Afterparty", qui débarquera le mercredi 12 juillet sur Apple TV+.On pourra découvrir Tiffany Haddish, Sam Richardson et Zoë Chao, chacun reprenant son rôle pour la deuxième saison, aux côtés des nouveaux personnages, interprétés par John Cho, Paul Walter Hauser, Ken Jeong, Anna Konkle, Poppy Liu, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall, Zach Woods et Vivian Wu.