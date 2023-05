Apple booste Apple TV+ avec du multiview et des nouveaux contenus

opérationnel pour le Friday Night Baseball et le MLS Season Pass

Les sorties du jour : Eau-Paisible et High Desert

Killers of the Flower Moon

Règne de la terreur

Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI

. Ainsi, l'écran pourra alors être divisé en deux, trois ou quatre selon le nombre de contenus suivis en direct. Ce qui permet également d'étendre le mode Picture-in-Picture existant.Cependant, pour que la fonctionnalité fonctionne, vous aurez besoin à la fois de l'Apple TV 4K et de l'application Apple TV. Pour l'activer, il faudra sélectionner l'icône de la grille au-dessus de la barre de la timeline, suivie d'un bouton dédié.Notons que, ou encore d'autres évènements en cours de négociations.. Au menu, on pourra découvrir la totalité des 10 épisodes et ainsi retrouver Karl, Addy, Michael et leur surprenant voisin.Depuis mercredi, la plate-forme propose. Les trois premiers épisodes sont diffusés depuis le 17 mai, suivis de cinq autres chaque semaine. On découvre ainsi le parcours chaotique de Peggy (Patricia Arquette), une toxicomane désirant un nouveau départ après la mort de sa mère, avec qui elle a vécu dans la petite ville de Yucca Valley, en Californie. Pour cela,La série a été créée et écrite par Nancy Fichman, Katie Ford et Jennifer Hoppe et est produit par Ben Stiller. Ce dernier retrouve Patricia Arquette à la suite de leur succès avec, toujours pour AppleTV+.Pour le reste, les fans auront le choix entre City On Fire , de Silo La Dernière Chose qu’il m’a Dite (dont c’est le septième et dernier épisode de la saison), ou encore Big Beats, sur les traces des géants The Big Door Prize et Ted Lasso Pour la suite des programmes,On pourra y retrouver Leonardo DiCaprio incarnant Ernest Burkhart (fils d'un puissant éleveur local) et Lily Gladstone, dans le rôle de son épouse Mollie Burkhart.. Il est basé sur le livre de David Grann