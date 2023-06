La saison 2 de Foundation débarquera le 14 juillet sur Apple TV+

Foundation

la psychohistoire en danger !

Foundation

Ainsi,, tous deux nominés aux Emmy Awards, aux côtés des stars montantes Lou Llobell et Leah Harvey. Nul besoin de rappeler que l'histoire est adaptée par David S. Goyer -showrunner et producteur exécutif-, sur les nombreux livres d'Isaac Asimov et est produit pour Apple TV+ par Skydance Television.Afin de faire durer le plaisir plus longtemps, Apple ne proposera qu'un seul épisode dès le jour de la Bastille, ce qui nous mènera au 14 septembre pour le dénouement. Ce sont ainsiqu’il sera possible de regarder pour une action qui se déroule plus d'un siècle après la fin de la première saison.. D’autant qu’une colonie de Mentalics aux capacités psioniques, menace de modifier la psychohistoire. Pendant ce temps, la Fondation est entrée dans une phase religieuse, promulguant l'Église de Seldon.