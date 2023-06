Apple TV+ a confiance en l’apocalypse et signe pour la saison 2 de Silo

Silo

L'humanité, réduite à vivre dans un bunker géant

The Last of Us

extrêmement satisfaisant de voir l'épopée de science-fiction captivante, atmosphérique et magnifiquement conçue "Silo" devenir rapidement la série dramatique numéro un d'Apple. Au fur et à mesure que le public du monde entier s'est emparé des mystères et des conspirations enfouis dans ce monde souterrain fascinant, l'audience ne fait que grimper, et nous sommes tellement excités à l'idée que d'autres secrets du silo soient révélés dans la deuxième saison

un souterrain et 10 000 survivants

Dune

Mission : Impossible

The Chi

Succession

Dickinson

The Walking Dead

Selma

Parks and Recreation

Mystic River

Depuis début mai, Apple diffuse, sa série dramatique de 10 épisodes qui entend bien continuer à concurrencer des shows comme. Pour l'heure, nous aurons droit dès demain au huitième épisode. Mais la suite est déjà en chantier.Il semble en effet que le programme rencontre son public, comme le signale Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+. Il indique en effet qu'il estIl n'en dira ps plus, bien évidemment, et il faudra se contenter pur l’instant des trois derniers épisodes de la saison 1. D'autant que de nouvelles informations amènent Juliette à voir le passé de sa famille différemment - et elle a finalement accès aux plus grands secrets du silo.L'histoire se situe dans une société en reconstruction, avec, qui règnent à la surface de la planète. Ce bunker avec son immense escalier, matérialise sur ses 144 étages, une hiérarchie sociale de caste. Les classes dominantes sont les plus près de la surface, les ouvriers profondément enterrés, faisant tourner les machines nécessaires à la survie.Au niveau des acteurs,, le chef de la sécurité judiciaire de la communauté. A leurs côtés, on rencontrera Harriet Walter (), Chinaza Uche (), Avi Nash (), David Oyelowo (), Rashida Jones () et Tim Robbins ().