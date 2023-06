Apple TV mise tout sur Tom Holland, en attendant Henry Cavill

tom holland is still there !

The Crowded Room

Et les autres programmes du jour ?

le roi des chefs et le chef des rois

humbles débuts à Paris au sommet de la célébrité culinaire dans l'Europe napoléonienne. Alors qu'il ne rêve que de devenir le chef le plus célèbre du monde, son talent et ses ambitions attirent l'attention de politiciens renommés et puissants, qui l'utilisent comme espion pour la France

Argylle

Ce thriller retrace l’histoire d’un homme arrêté après une fusillade à New York en 1979. Au niveau scénaristique, l’intrigue se dévoile au fil des interrogatoires de police.Notons queest une coproduction entre Apple Studios et New Regency. Comme à chaque fois, les trois premiers épisodes ont été diffusés et seront suivis d'un nouvel opus chaque semaine.De son côté la Petite Ferme Enchantée revient avec une saison 2 qui s’annonce … encore plus merveilleuse . En effet, les sœurs Jill et Jacky s’occupent avec amont de leurs animaux, dont certains parlent, au sein même de leur petite ferme chantée nichée dans des champs de lavande. Si être une jeune agricultrice n’est chose aisée chaque jour est une nouvelle aventure qui offre une belle opportunité de grandir.Pour ce genre de programme,, et permettra de retrouver Levi Howden et Kassidi Roberts.. Cede huit épisodes, évoquera l'histoire du premier chef cuisinier ayant acquis une renommée internationale Surnommé, il est celui qui a porté en premier appellation de Chef. L'histoire raconte son parcours de cesParmi les réalisateurs, on pourra découvrir Martin Bourboulon, avec Benjamin Voisin dans le rôle de Carême, Jérémie Renier dans le rôle de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et Lyna Khoudri dans le rôle d'Henriette. La série est inspirée du livre Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef de Ian Kelly.Plus loin de nous,Ce partenariat avec Universal Pictures sera réalisé par Matthew Vaughn et retracera les aventures de globe-trotters à travers les États-Unis, Londres et d'autres lieux exotiques. Du coté de la distribution, on trouvera, Bryce Dallas Howard,, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, ou encore Dua Jackson.Enfin,