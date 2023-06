Apple TV+ se la joue People : Idris Elba, Jennifer Aniston, Jony Ive

Hijack

Ce, permet de suivre en temps réel les sept heures de vol d'un avion détourné alors qu'il se rend à Londres. Incarnant Sam Nelson, l'acteur campe un négociateur accompli dans le monde des affaires qui va devoir faire preuve d'ingéniosité et de sang froid pour sauver la vie des passagers.Aux côtés d’Idris Elba, on a pu y voir d’autres membres de la distribution tels que Christine Adams, Eve Myles, Jasper Britton, Harry Michell, Aimée Kelly, Mohamed Elsandel ou encore Ben Miles.À cette occasion Apple publie son traditionnelafin de commencer à saisir un peu l’intrigue et à voir quelques images de la série.Côté(le retour par la petite porte), Idris Elba se veut très occupé ces derniers jours.(non ce n'est pas une blague !). En effet,(Idris Elba, Olivia Colman et Woody Harrelson) pour assurer la promotion de sa chaîne RE:TV, dédiée à l'environnement.Il s'agit d'une nouvelle plateforme pour mettre en valeur des. Elle s'inscrit dans le prolongement de son association caritative, fondée en 2020.On pourra suivre la suite la saison 2 de, la série dédiée à la NBA ou de la nouvelle série -coproduction entre Apple Studios et New Regency- avec Tom Holland et Amanda Seyfried :(épisode 6). Ce thriller retrace l’histoire d’un homme arrêté après une fusillade à New York en 1979.. On pourra découvrir les deux premiers épisodes et y retrouver Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.Cette semaine avait également lieu la première -au- de la deuxième saison de la comédie à succèsavant ses débuts sur Apple TV+ du 12 juillet prochain. Parmi les participants figuraient les membres de la distribution Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, John Cho, Paul Walter Hauser, Ken Jeong, Anna Konkle, Poppy Liu, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall, Zach Woods et Vivian Wu.Annoncé en octobre 2022, le film retrace la carrière de cette star du basket-ball devenue depuis. Il rejoindra l’autre documentairesur Earvin "Magic" Johnson.