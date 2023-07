Apple TV : Tom Holland, Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon, Stephen Curry

The Beanie Bubble

Le film aborde le The Beanie Bubble raconte l’histoire de Ty Warner, un vendeur de jouets frustré jusqu'à ce que sa collaboration avec trois femmesApple précise qu’il s’agit d’une histoire sur ce que nous aimons et les héros méconnus. Le tout est produit par Brian Grazer et Ron Howard, réalisé par Damian Kulash, Jr. et Kristin Gore qui est également au scénario.Depuis la semaine dernière,avec Stephen Curry - Underrated et découvrir le récit du passage à l’âge adulte de Stephen Curry, une des stars actuelles de la NBA. On pourra découvrir sonParmi, les programmes en cours,Rappelons que plus d'un siècle après le final de la saison 1, la tension monte dans toute la galaxie. Alors que les Cléons s'effondrent, une reine vengeresse complote pour détruire l'Empire de l'intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics avec des capacités spéciales qui menacent de modifier la psychohistoire elle-même.De leur côté, les invités de The AfterParty continuent de raconter les événements de cette soirée fatidiques alors qu’Idris Elba s’agite toujours en cabine dans Hijack et que Swagger nous parle toujours de NBA.Mais parmi, les événements du jour,puisque c’est aujourd’hui qu’est diffusé le dernier épisode de la saison 1 de The Crowded Room . On y découvre que la carrière de Rya prend un nouveau tournantalrs qu’elle entame des recherche sur une nouvelle théorie.Pour le reste, Apple se contente de publier deOn découvre ainsi le Season 3 Teaser Trailer de The Morning Show , le Season 2 Official Trailer d’ Invasion , l’Official Trailer de Wanted: The Escape of Carlos Ghosn et enfin l’Official Trailer de Strange Planet