Apple attaquée en justice pour Tétris ? Quand la réalité dépasse la fiction !

Strange Planet

un regard hilarant et perspicace sur un monde lointain et étrange, non sans ressemblance avec le nôtre

I'm a Barbie Girl in a Barbie world...

The Changeling

The Changeling

Un Tetris juridique

le film Tetris est substantiellement similaire à presque tous les égards importants, y compris des chapitres et des pages spécifiques dudit livre qui ont simplement été adaptés du livre au film, à l'insu du demandeur, de son autorisation ou de son consentement

le chef-d'œuvre littéraire de M. Ackerman, contrairement à d'autres articles et écrits, a dissipé l'accent mis sur le gameplay et les vrais fans et s'est plutôt concentré sur l'environnement, les séquences d'action et la relation contradictoire entre les joueurs. C’était la même approche que les défendeurs ont adoptée pour le film Tetris, sans distinction matérielle notable, mais résonnant souvent exactement avec la même sensation, le même ton, la même approche et les mêmes scènes que le livre introduit plusieurs années auparavant

The Tetris Effect

licencier la propriété intellectuelle de Tetris, telle que son nom et son image, pour tout projet cinématographique ou télévisuel

Basé sur le roman graphique de Nathan W. Pyle et phénomène des réseaux sociaux, la série d'animation entend porterOn se retrouve ainsi) et des personnages hauts en couleurs, qui explorent l'absurdité des traditions humaines. Les trois premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles. Stranger Planet: The Hilarious Sequel sur AmazonL'histoire -basée sur le roman à succès de Victor LaValle- commence sobrement dans une bibliothèque du Queens avant de virer rapidement à l’horreur. Conte de fées pour adultes, histoire d'horreur, fable sur la parentalité et odyssée périlleuse à travers la ville de New York ! Cela semble bien prometteur !La série permettra de retrouver LaKeith Stanfield, nominé aux Oscars, qui officie également en tant que producteur. Créé par Kelly Marcel et réalisé par Melina Matsoukas,sera présenté en avant-première The Changeling: A Novel sur AmazonEnfin, le film Tetris avec Taron Egerton, dévoilé en mars dernier, refait parler de lui sur un registre bien différent. Pour rappel, il. Par la suite, il empruntera le chemin du succès avec la GameBoy. Les fans de droit devraient également trouver leur compte, puisqu'il est aussi question de litiges sur les licences d'exploitations.Ce dernier vient de déposer un recours contre Apple. Il soutient que le film a été écrit en se servant de son livreSelon la plainte , Dan Ackerman accuse Apple, le scénariste Noah Pink, Marv Studios, la Tetris Company, que The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World sur AmazonIl rajoute même queIl indique avoir envoyé une copie préliminaire deà la société Tetris en juillet 2016. La CEO, Maya Rogers, aurait alors demandé de ne pas