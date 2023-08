En attendant Godzilla, Apple se console avec un nouveau Snoopy

Marcie fait son show

Les programmes à venir

The Buccaneers

Fingernails

, axé sur le personnage de Marcie. Même si cette dernière a participé à une précédente émission spéciale pour la fête des mères en 2022, elle aSi Cupertino préfère les contenus originaux, elle n'a pas dit non au petit beagle . En effet,, Snoopy est avant toutd'octobre 1951 jusqu'au jour de son décès en février 2000. Au total, ce serait donc 17 897 strips parus ! Au delà, le petit chien s'est décliné en une: dessins animés, films, livres, goodies divers etc. Reine pour trouver une poule aux oeufs d'or, Apple a donc signé avec Peanuts pour différents produits, allant ainsi des animations sur Apple TV+ à sonavec la suite de la saison 2 de, écouter Ulysse nous raconter sa vision de cette soirée fatidique de, continuer ses séances de gym avecet suivre les petits personnages bleus deCette semaine, Apple a dévoilé quelques informations sur deux de ses programmes à venir. Ainsi,C’est le 8 novembre prochain , que l’on pourra découvrir Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse et Mia Threapleton, aux côtés de Christina Hendricks. Comme souvent, on pourra découvrir les trois premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes hebdomadaires, tous les mercredis jusqu'au 13 décembre.On pourra suivre, déclenchant un choc culturel anglo-américain. Envoyés en Angleterre pour trouver maris et titres de noblesse, les Buccaneers ne vont pas s’arrêter là…Enfin, Apple Original Films dévoile quesortira dans les salles obscures de Los Angeles et New York le. Ce drame romantique est de plus sélectionner au Festival international du film de Toronto.Avec Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White et Luke Wilson, on pourra suivre Anna et Ryan qui ont trouvé le véritable amour. Cela a été prouvé par une. Il n'y a qu'un seul problème : Anna n'est toujours pas sûre. Puis elle prend un poste dans un institut de test d'amour et fait une rencontre qui va tout changer.