Apple et Snoopy, une histoire d'amour !

le beagle le plus célèbre du monde

Peanuts

image Wikipedia

Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie

Comment personnaliser le cadran Snoopy !

interagissent et jouent avec les aiguilles de la montre, réagissent aux conditions météorologiques dans la région, ou même sont actifs lorsque l'utilisateur fait une séance d'entraînement

bandes dessinées dans les journaux

Sunday Surprise

De son nom officiel, Snoopy est avant tout un comic strip écrit et dessiné tous les jours -sans interruption et sans assistance- par l'Américain Charles M. Schulz d'octobre 1951 jusqu'au jour de son décès en février 2000. Au total, ce serait donc 17 897 strips parus ! Au delà, le petit chien s'est décliné en une multitude de supports : dessins animés, films, livres, goodies divers etc.Reine pour trouver une poule aux oeufs d'or,, allant des animations sur Apple TV+ à son très réussi cadran Snoopy sous watchOS 10 . En attendant sa sortie au poignet, la firme va proposer un nouveau filmaxé sur le personnage de Marcie. Même si cette dernière a participé à une précédente émission spéciale pour la fête des mères en 2022, elle a toujours été un second rôle important et méritait bien son show !. Rappelons que les personnages ne bougent pas de manière totalement aléatoire maisCe cadran a la particularité de montrer différentes animations chaque fois que l'utilisateur lève le poignet. En outre, pour les Apple Watch compatibles ayant un écran toujours allumé, l'animation est fixe : Snoopy reste endormi sur le toit de sa niche.Du côté de la personnalisation,. Ce dernier ne sera pas tout à fait homogène mais uni avec des minuscules points assortis. Certes le choix des couleurs est vaste mais aucune complication ne peut être ajoutée !D'après nos, un ingénieur travaillant au sein de l'équipe dédiée à l'Apple Watch a révélé une petite spécificité qu'il faudra vérifier ce weekend !! Il s'agit ici d'un joli clin d'œil auxoù seule la planche du dimanche était en couleurs. Apple appellerait ce thème