Apple TV propose de partir à la "recherche de Carlos Ghosn" ! (ou de combattre les aliens)

À la recherche de Carlos Ghosn

À la recherche de Carlos Ghosn

Invasion

Foundation, The AfterParty, Strange Planet et Physical

Foundation

The Afterparty

Physical

Strange Planet

The Morning Show

The Morning Show

Still Up & Flora and Son

Still Up

On commence bien. évidemment par sa montée en puissance jusqu’à son arrestation surprise sans oublier bien évidemment son évasion totalement rocambolesque.On pourra y retrouver l’homme d'affaires franco-libano-brésilien, en compagnie de Mike Taylor, ancien béret vert qui a orchestré l'évasion.est produit par l’Oscarisé James Gay-Rees et le lauréat d'un Emmy Award Paul Martin. Le tout réalisé par DuPont et le cinéaste James Jones, lauréat d'un Emmy Award.En effet, les extra-terrestres sont de retour pour une deuxième saison, qui commence sur les chapeaux de roue !Deux ans se sont écoulés depuis la diffusion du dernier épisode, il faut dire que la production des nouveaux épisodes avait été considérablement retardée. Se déroulant sur plusieurs continents, l’histoire suit -comme son titre l'indique- une invasion extraterrestre à travers le monde, et ce, via plusieurs histoires entrecroisées.avec la suite de la saison 2 de, écouter Feng raconter sa vision de cette soirée fatidique de, transpirer avec les séances de gym avecet suivre les petits personnages bleus deDu côté des programmes à venir,ne devrait plus tarder.On y retrouvera -naturellement- Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Billy Crudup, mais aussi Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, et faire la connaissance de nouvelles têtes telles que Jon Hamm, Nicole Beharie et Julianna Margulies.alors que l'avenir du réseau est remis en question et que les loyautés sont poussées à leur paroxysme lorsqu'un géant de la technologie s'intéresse à UBA. Des alliances inattendues se forment, des vérités sont dévoilées et tout le monde est obligé de confronter ses valeurs fondamentales à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de presse.Mais avant d’affronter cette tourmente médiatique, Apple propose deCette dernière se déroule après les heures de travail des insomniaques Danny et Lisa, qui n'ont pas d'autres secrets que leurs sentiments l'un pour l'autre. Dans un premier temps, les trois premiers épisodes seront proposés, suivis chaque semaine d'un épisode