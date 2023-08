Apple TV+ : quand les stades de foot de Ted Lasso riment avec effets spéciaux

rebuilding Richmond

AinsiAinsi, il indique, comme on pouvait s'en douter, que le tournage des matchs de foot se sont effectués, soit dans des stades vides, soit carrément en dehors de toute enceinte sportive.. Pour cela, ils ont dû utiliser plusieurs techniques différentes en fonction de la position de la caméra et de l'angle de vue du tournage. Selon le responsable des effets visuels, le tout était d'autant plus compliqué que le public d'un match de foot (des supporters très agités) nécessite de composer une foule qui réagit au moindre fait de jeu et donc qui n'est en rien statique (surtout avec Ted sur le banc).En plus de ça, le nombre important de plans impliquant du jeu avec ce public en tribune --, a rendu le tout assez complexe et impliquait une somme de travail assez imposante, afinMais au bout du compte,Ce dernier récompense l'impressionnant travail de toute l'équipe pour peupler les stades de football.En plus de Bill Parker, on a pu voir Eric Durst, nominé auxpourde la série Five Days at Memorial dans la catégorie, Daniel Rauchwerger,sur Silo ou encore Chris MacLean, VFX Supervisor sur Foundation