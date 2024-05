L'App M6+ débarque sur iPhone, iPad et Apple TV !

M6+ sur iPhone, iPad et Apple TV

Un abonnement M6+ Max à 4,99€/mois

La plateforme M6+ avait été dévoilée par le groupe en mars dernier et devait être disponible dès le 15 mai. Avec un jour d'avance, il. Cette remplaçante de 6Play permet de profiter de la diffusion des chaînes du groupe (M6, W9, Gulli, 6ter, Téva et Paris Première) ainsi que 30 000 heures de contenus accessibles dans les prochains mois, dont 10 000 heures de programmes exclusifs.Si la plateforme est accessible gratuitement (il faut créer toutefois impérativement créer un compte),afin de pouvoir profiter de certains programmes hors ligne en les téléchargeant au préalable, de l'accès à quelques contenus en avant-première et pour réduire le nombre de publicités (comme indiqué dans l'encart ci-dessus, certains programmes en replay pourront contenir des publicités, tout comme les chaînes en direct). L'abonnement est sans engagement et une période d'essai gratuit de 7 jours est proposée.Le programme nécessite 166,2Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, ou une Apple TV sous tvOS 16.0. L'App propose des achats intégrés dont l'abonnement M6+ Max à 4,99 euros par mois, l'abonnement Téva à 1,99 euros par mois et l'abonnement Paris Première à 1,99 euros par mois.