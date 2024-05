35 millions d'abonnés regardent Netflix avec la pub !

35 millions de plus regardent Netflix avec la pub !

Plus de sport !

Lors de sa présentation Updafront, Nerflix a révélé quelques chiffres fort intéressants.. Ce qui représente une hausse de 35 millions par rapport à la même période, il y a un an.Pour rappel, la plateforme totalise, ce qui signifie qu'une grande partie d'entre eux ont choisi pour un abonnement sans réclame.Pour rappel, après des années à clamer qu'elle ne le ferait jamais,. Ce dernier est d'ailleurs devenu de plus en plus populaire à mesure que le prix des autres formules augmentait. A cela, il faut rajouter la traque contre les partages de compte qui va en s'intensifiant ou la fin de sa toute petite formule à 10,99 euros.Dans la foulée, on apprend que Noël 2024 sera sportif sur la plateforme noire et rouge ! Cette dernière s'est fait unEn effet,. Dans le détail, elle dépenserait 75 millions de dollars pour diffuser chacun des deux matches de cette année.