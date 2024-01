Netflix enterre définitivement sa formule Essentiel à 10,99€

Une petite annonce discrète

Au quatrième trimestre 2023, comme le trimestre précédent, notre formule avec pub a augmenté de près de 70 % d'un trimestre à l'autre, soutenue par l'amélioration de notre offre (par exemple, au niveau des téléchargements) et l'élimination progressive de notre formule de base pour les nouveaux membres.



L'offre avec pub représente maintenant 40 % de toutes les formules Netflix sur nos marchés et nous cherchons à retirer notre plan de base dans certains pays , en commençant par le Canada et le Royaume-Uni au deuxième trimestre.

Quels sont les abonnements restants ?

Netflix chez Carrefour !

Comme les fois précédentes,et glisser ce qu'il va advenir des abonnés actuels à Essentiel. En effet s'il n'est plus possible d'y souscrire, il est possible de conserver la formule pour le moment, enfin jusqu'au deuxième trimestre 2024.Il fallait bien s'y attendre, le dernier abonnement sans publicité n'avait pas trop bougé. Pour rappel, il permettait de regarder et de télécharger des contenus en HD (720p), sans pub et sur un seul appareil à la fois (smartphone, ordinateur, TV).Comme on peut le voir sur la grille des tarifications (si on est abonné à cette offre), un bandeau bleu s’affiche :. Une mention qui est rappelée un peu plus loin…Pour le reste, d’après le site de Netflix, on a donc le choix entre, restant respectivement à 5,99 euros et 13,49 euros par mois.. Il propose les mêmes fonctions que l'essentiel mais étendues à quatre appareils, avec l'Ultra HD 4K.Il y a quelques jours, le distributeur a lancé unen boostant saet en y intégrant l' accès à Netflix Une offre un peu agressive devrait toutefois trouver son public au vu des prix des pratiqués (le prix d'une livraison couvre l'abonnement standard) et si on a l'habitude d'y faire ses courses. Voire encourager les autres car elle est financièrement très avantageuse !. Pour cela, il faut se connecter via un site web et se rendre dans les paramètres de son profil et scroller un peu. Sous l'espace cagnotte, on trouve le bouton pour souscrire au programme Carrefour Plus.: la Standard avec pub passe de 5,99 euros à sans surcoût par rapport à la carte, la Standard passe de 13,49 euros à 7,50 euros par mois et la Premium de 19;90 euros à 14 euros par mois. A chaque fois le coût de 5,99 euros est défalqué.