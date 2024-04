Le retour en grâce de Netflix avec 270 millions de comptes payants !

Image générée par Copilot

Allant à l'encontre des prévisions, Netflix vient de dévoiler des chiffres impressionnants : la plateforme a en effetau cours du premier trimestre 2024, en totalisant ainsi presque 270 millions dans le monde. Sur cette période, la plateforme rouge et noire a réaliséVoilà qui devrait faire taire les analystes qui s'attendaient à un ralentissement de la croissance du géant du streaming. Par conséquent, ces derniers semblentet s'attendent à un nouveau trimestre de croissance du chiffre d'affaires, le consensus misant sur 8,7 milliards de dollars, contre 8,2 milliards de dollars un an plus tôt.Juste conséquence,, en légère hausse de 0,6%. Il vogue désormais à quelques dizaines de dollars en dessous de son plus haut historique de 690 dollars, qu'elle a atteint au printemps 2021.Après une période très difficile succédant à des années de croissance sans faille,: traque des comptes partagés, augmentation des tarifs et généralisation du système avec publicité !. La firme avait d'ailleurs profité de précédents résultats pour faire le ménage. En effet s'il n'est plus possible d'y souscrire, il est possible de conserver la formule pour le moment, enfin jusqu'au deuxième trimestre 2024.Mais il semble queSon cours en Bourse a ainsi bondi de 83% au cours des 12 mois écoulés.En début d'année, Carrefour a également lancé un-l'abonnement Carrefour Plus- en boostant saet en y intégrant l' accès à Netflix Cette offre un peu agressive devrait toutefois trouver son public au vu des prix pratiqués (le prix d'une livraison couvre l'abonnement standard) et si on a l'habitude d'y faire ses courses. Voire encourager les autres car elle est financièrement très avantageuse !