De la pub sur Disney+ pour les abonnés Canal+ !

De la pub dans Disney+ pour les abonnés Canal+

Dès la mi-juillet

Vous êtes actuellement abonné(e) à une offre incluant DISNEY+ et nous espérons que vous profitez pleinement de l'ensemble des divertissements proposés sur la plateforme.



Nous vous informons qu'à partir de mi-juillet, Disney+ inclus dans votre offre devient Disney+ Standard avec pub*. Profitez des grands succès aux inoubliables classiques en passant par les séries, documentaires et films exclusifs : il y a toujours quelque chose à regarder.

Ce changement est sans impact sur le montant de votre abonnement ou sur votre date d'échéance actuelle.



Vous avez toujours la possibilité de modifier votre abonnement, ajouter ou retirer des options en toute autonomie, en vous rendant dans votre Espace Client CANAL+ rubrique MON COMPTE / ABONNEMENT.



Ainsi, dès la mi-juillet, les abonnés Canal+ basculeront vers la nouvelle formule Disney+ Standard avec pub, incluant comme son nom l'indique de la réclame entre les programmes. Il sera toutefois possible de passer par les options afin de payer un supplément permettant de passer aux formules Disney+ sans pub.Une fois la date passée, et si vous désirez profiter de la formule Disney+ Standard (2 écrans en simultané sans pub. téléchargement des contenus. qualité vidéo Full HD 1080p et audio stéréo ou 5.1),(4 écrans en simultané, qualité vidéo 4K HDR et audio en Dolby Atmos).Voici