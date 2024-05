Que propose la nouvelle offre TV+ de Canal+ à 2€ par mois ?

L'offre TV+ de Canal+ !

Un truc en plus

Boys Boys Boys

TV+ permettra en outre d’accéder à une sélection de contenus Canal+, comme les saisons 1 de la création originale Baron noir et de la série Tokyo Vice ou le documentaire Intérieur Sport, sur Kylian Mbappé. Chaque mois, nous enrichirons cette nouvelle offre avec des programmes qui font l’événement sur Canal+. Le premier sera Boys Boys Boys, le dernier spectacle de Florence Foresti.



Dans un marché de plus en plus fragmenté, où les chaînes de télé lancent les unes après les autres leur propre service de streaming, avoir une proposition d’agrégation qui rassemble toutes les offres au même endroit fait sens. TV+ à deux euros, c’est aussi une façon de rentrer dans les foyers français et de montrer la force de l’expérience de notre plateforme myCanal.







Nous avons observé une certaine fatigue chez les consommateurs qui ne veulent plus perdre de temps à zapper d’une application à une autre pour trouver des contenus.



La France, qui totalise 10,6 millions d’abonnés, prend également sa part dans cette dynamique de croissance. Notre chiffre d’affaires a progressé sur le segment de la télévision payante et atteint désormais 3 milliards d’euros. Nous avons regagné des abonnés, notamment auprès des cibles jeunes, qui constituaient une vraie priorité. Le revenu moyen par abonné est en hausse et le taux de désabonnement baisse. Le redressement de Canal+ opéré ces dernières années porte ses fruits.

La filiale de Vivendi se lance à l'assaut des offres dédiées des différentes chaînes traditionnelles ainsi que des services comme Molotov avec sa nouvelle formule TV+ dont voici la liste : RTL9, Infosport +, Sport en France, Comédie +, Olympia TV, Planete + Aventure, MTV, Mangas, BFM Business, TV5 Monde, TV Monaco, Euro News+ en français et en allemand, France 24 en français et en anglais, BBC News, i24 News, Aljazeera, CNBC, Arirang, NHK World Japan, Arte et Bloomberg, ainsi que 8 chaines digitales, dont le Jamel Comedy Club, Clique TV, Les Nouveaux Explorateurs, Gym Direct, Groland, les Animaux de la 8, les Deschiens, et les Interviews de Raphaël Mezrahi.Canal+ comptecomme le nouveau spectacle de Florence Foresti, ou encore les séries du groupe avec Tokyo Vice, Baron Noir, Ovni(s), Engrenages, Gomorra, et bien d'autres. Autres avantages, l'offre TV+ permet de créer vos propres listes de lecture, de télécharger du contenu pour un visionnage hors ligne, de revenir en arrière pendant les direct, de consulter le top 10 des programmes, et l'accès aux émissions dans toute l'Union Européenne. Selon Christophe Pinard-Legry, le dirigeant de la branche business de Canal+ France :comme les TV connectées (modèles Samsung et LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), les smartphones et tablettes Apple et Android, Apple TV, Android TV, Mac et PC, ainsi que les consoles de salon de Sony et Microsoft. Attention toutefois, les chaînes digitales ne seront pas accessibles par ce biais via Airplay, ni sur les Mac, iPhone, iPad, et Apple TV.. Il sera possible d'ajouter un second utilisateur sur le même compte pour 2 euros par mois.