Samsung va faciliter l'usage d'AirPlay dans les hôtels

Samsung va simplifier l'usage d'AirPlay dans les hôtels

Samsung s'engage à créer un écosystème robuste et connecté qui améliore la commodité, la convivialité et l'expérience globale des clients. AirPlay permet aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de partager facilement leur contenu préféré sur grand écran dans leur chambre d'hôtel, leur donnant ainsi l'impression d'être chez eux lors de leur séjour temporaire dans un hôtel. LYNK Cloud et SmartThings Pro offrent également à la direction des hôtels de meilleures informations commerciales tout en rendant leurs opérations plus transparentes et plus efficaces.

AirPlay dans les hôtels

Apple avait évoqué une nouvelle fonctionnalité lors de la keynote d'ouverture d ola WWDC 2023,. Dans la foulée, LG avait été le premier constructeur à prendre en charge le support d'AirPlay dans les hôtels proposé par Apple dès fin 2023 avec les modèles Pro Centric.Si votre hôtel en est équipé (la fonction est surtout proposée aux US et dans quelques hôtels seulement, notamment ceux du groupe IHG comme Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent, Intercontinental, Six Senses),l et pouvoir diffuser son contenu sur le grand écran de la chambre via AirPlay 2. Toutes les informations seront ensuite effacées lors de votre départ.Samsung, l'autre grand constructeur coréen, vient également d'annoncer officiellement que, en commençant par le modèle HBU8000. Selon Hoon Chung, vice-président exécutif de la section Display chez Samsung Electronics :Pour que cette fonction soit utilisable, il faudra bien entendu. Pour faire court, il ne sera pas simple de trouver un hôtel prenant en charge cette fonctionnalité, tout du moins pour le moment, mais d'autres solutions s'offrent à vous.S'il sera assez compliqué de trouver un hôtel prenant en charge cette fonctionnalité sur notre territoire,. Ainsi, je suis certains de profiter de la meilleure qualité possible et d'une télécommande efficace (et propre), d'accéder à mes abonnements, tout en utilisant indépendamment mes appareils, que ce soit mon iPhone , un iPad ou un Mac Evidemment,, comme le fait de devoir se balader avec son Apple TV, ou encore une configuration initiale obligeant à connecter les différents appareils au réseau de l'hôtel (avec des débits assez souvent souffreteux, particulièrement en soirée lorsque le réseau est partagé entre tous les occupants des chambres), ou en partageant la connexion cellulaire de votre iPhone pour de meilleurs débits.