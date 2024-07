Dérapages financiers chez Apple TV+ ?

50 millions pour le casting de The Morning Show

des budgets plus étudiés

En effet, les récents budgets d’ AppleTV+ auraient connu une tendance à l’embonpoint, ce qui ne semble pas du goût de tous. Selon, le summer body est de mise et la quatrième saison den'aurait coûté que 50 millions de dollars rien que pour le casting.Pas un mot toutefois concernant le salaire de Marion Cotillard . Apparemment il se murmure que la firme paierait plus que la concurrence, tout simplement parce qu’elle en aurait les moyens !Mais que l’on se rassure,et il ne devrait pas y avoir de productions low cost. En revanche, Apple devrait se livrer à un examen plus minutieux des budgets avant toute validation.Ainsi, la saison 3 de Foundation a été retardée à cause de la grève des acteurs et des scénaristes en 2023. Lors de la reprise des activités et lorsque la production a repris, le budget des épisodes qu’il restait à tourner avait dépassé ce qui était prévu à l’origine. Apple a donc imposé un ajustement du scénario pour minimiser ce dépassement.Néanmoins, si un projet a toutes les chances de devenir un véritableavec des noms prestigieux (autant devant que derrière la caméra), l’investissement pourrait être à la hauteur de l’affiche.